El sueño del coleccionista

No hay sueño más acariciado por los coleccionistas que completar en lo posible su colección. Desde 2015, los fanáticos de Jaime Roos –que son muchísimos– están recibiendo el regalo de la nueva edición de su discografía remasterizada, incluyendo reveladores comentarios de Guilherme de Alencar Pinto y diseño gráfico acorde a la edición original de época. Hasta la fecha se han publicado trece discos, que abarcan su obra desde 1977 hasta 1995.

De acuerdo a lo que el propio Jaime me comentó en una charla personal, la colección de su “discografía completa”, se terminará de publicar a mitad de 2018 con la edición remasterizada de Si me voy antes que vos, Concierto aniversario, Contraseña y Fuera de ambiente, este último hasta ahora su último disco de canciones originales, pese a haber sido editado hace ya doce años. Según lo dicho por Jaime, Si me voy antes que vos y Fuera de ambiente además de remasterizados van a ser publicados remezclados, lo que indica que los planos de los distintos instrumentos y voces pueden cambiar y hasta el paneo estéreo puede tener variaciones.

Quienes conocen a fondo la obra de Roos saben, sin embargo, que la discografía oficialmente remasterizada que está siendo editada por Bizarro Records no es su discografía completa. Faltaban tres títulos que oportunamente editó Montevido Music Group y que Jaime no tenía en sus planes para su colección completa.

Así, ese sello, en una hábil maniobra comercial, ofrece ahora una caja con esos tres discos, editados con datos completos, buen sonido pero a la vez una presentación gráfica bastante pobre, sobre todo en relación a los lujos exhibidos por la colección “oficial” de Jaime en Bizarro.

Los coleccionistas, entonces, pueden completar su colección con tres discos que tienen un enorme interés: Hermano te estoy hablando (2009), Cine Metropol (2013) y En vivo en el Río de la Plata (2014).

No puede decirse que estos tres discos sean puntos culminantes de su carrera, aunque de ellos, Hermano te estoy hablando grabado básicamente en vivo en el Teatro Solís y algunos temas en vivo en el estudio Sondor, es sin lugar a dudas un ítem ineludible, ya que el concierto realizado en cuarteto por Jaime, Hugo Fattouso, Gustavo Montemurro y Nicolás Ibarburu en base a temas por fuera de “los grandes éxitos” fue un momento tan peculiar como excepcional en su trayectoria.

Por lejos, entonces, de los tres discos es el que más interés reviste, sin que por ello los otros dos no sean merecedores del esfuerzo de incorporarlos a una colección –ahora sí– auténticamente completa.

En Hermano te estoy hablando un Jaime más minimalista y con arreglos de inmensa elegancia y creatividad recrea enormes canciones como “Quince abriles”, “Chalaloco”, “Lluvia con sol”, “Laraira”, “Milonga de Gauna”, “El beso”, “Postales para Mario” o “Una vez más” en versiones en vivo exquisitas donde sus tres compañeros también abren el libro.

De los tres discos que incluye la caja, Cine Metropol es el más curioso y el que menos repercusión popular ha tenido.

Se trata de un compilado de canciones que Jaime ha escrito especialmente o versionado para cine, teatro o televisión. Es un repertorio muy ecléctico que va desde las “Retiradas de los Asaltantes con Patente” de los años 1932 y 1964 hasta temas como “El grito del canilla” utilizado como canción publicitaria del diario El País, la versión de “Pa’l abrojal” de José Carbajal, “Nombre de bienes” de Eduardo Mateo, el tradicional “Siga el baile” de Carlos Warren y Carlos Donato y temas de la discografía “habitual” de Jaime como “Despedida del Gran Tuleque” (con texto de Mauricio Rosencof), “Las luces del Estadio” o “Inexplicable”. Es un disco tan desparejo como interesante que bien merece conocerse y atesorarse.

Por último la caja incluye En vivo en el Río de la Plata, un álbum con grabaciones en directo realizadas entre 2008 y 2013 en Buenos Aires y Montevideo. Aquí hay versiones notables de “Amor profundo”, el clásico escrito por Alberto Wolf, “Tal vez Cheché”, “El hombre de la calle”, “Luces en el Calabró”, “Catalina” y hasta “Brindis por Pierrot” en una notable versión vocal de Freddy “Zurdo” Bessio que se animó a cantarla aún con el precedente histórico de la vocalización impresionante de Washington “Canario” Luna.

Hay que tener la discografía completa de Jaime Roos, el más grande autor de canciones populares uruguayas de los últimos treinta años. Incluyendo, claro, esta caja que tiene tres “eslabones” perdidos en la cadena que tan prolijamente está a punto de culminar el sello Bizarro.