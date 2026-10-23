 Sueños de protección - Semanario Brecha
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El cofundador de NSO group, creadora del software espía Pegasus, apunta a América Latina

Sueños de protección

Leonardo Cardozo
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Tras abandonar NSO Group, el israelí Shalev Hulio fundó Dream, y ahora vende a distintos gobiernos plataformas de defensa contra ciberataques con inteligencia artificial. Su socio, el exjefe de gobierno austríaco Sebastian Kurz, participó del Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial al que asistió el presidente Yamandú Orsi.

Nato Olivera

Del Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocó el 21 de setiembre en el marco de la 81.a Asamblea General de la ONU participaron siete presidentes latinoamericanos y otros cinco países estuvieron representados por funcionarios de alto nivel. El evento ocupó el primer lugar en la agenda oficial del presidente Orsi en Nueva York esa semana. «La instancia reunió a jefes de Estado y altos funcionarios de América Latina y el Caribe, junto con representantes del sector privado especializados en inteligencia artificial», informó el comunicado oficial de Presidencia, sin entrar en detalles sobre personas ni empresas. El comunicado del BID, en cambio, fue un poco más allá: de la reunión participaron altos ejecutivos de las compañías es...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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