Sueños de protección

Del Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocó el 21 de setiembre en el marco de la 81.a Asamblea General de la ONU participaron siete presidentes latinoamericanos y otros cinco países estuvieron representados por funcionarios de alto nivel. El evento ocupó el primer lugar en la agenda oficial del presidente Orsi en Nueva York esa semana. «La instancia reunió a jefes de Estado y altos funcionarios de América Latina y el Caribe, junto con representantes del sector privado especializados en inteligencia artificial», informó el comunicado oficial de Presidencia, sin entrar en detalles sobre personas ni empresas. El comunicado del BID, en cambio, fue un poco más allá: de la reunión participaron altos ejecutivos de las compañías es...
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