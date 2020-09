Supuestos irreales

—¿Cuál es la importancia de la calidad de las proyecciones que hace el gobierno?

—El escenario macroeconómico da sustento a la proyección anual. Allí, a partir de cómo se cree que va a evolucionar la economía, se decide cómo asignar el gasto. El presupuesto exige proyecciones, pero las que eligió el gobierno no son realistas, porque no recogen las relaciones entre las principales variables de la economía o las recoge de forma parcial. No mira lo que pasó para pensar qué va a suceder. Hay varias inconsistencias.

—¿Por qué sucedería esto?

—Hay un trabajo técnico detrás, pero los supuestos son discutibles. Están suponiendo una mejora en la actividad económica que permite que los ingresos tributarios, que son la base del ingreso del gobierno, sean buenos, y, al dejar congelado el gas...