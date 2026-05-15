Hoy, en la Sala Camacuá, una sucesión de timbres anárquicos venidos del norte se conjugará para que, sobre el escenario, se presente Me solta Montevideo, espectáculo encabezado por los artistas artiguenses Fabián Severo y Ernesto Díaz, junto con una gran banda. La aventura comenzó el pasado noviembre, cuando ambos decidieron armar un show para festejar los 15 años de su primera presentación conjunta. Como en 2025, agotaron entradas y se proponen reincidir este año para aprovechar el embale. «La gente se va a encontrar con una atmósfera particular, tanto en la poética como en la sonoridad. Y pueden sentirse contagiados por el swing de la frontera, que viene bárbaro para una noche otoñal montevideana», comenta Fabián, quien se encarga de la parte conceptual de la presentación. La fecha los h...
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