Tanguez - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con José Arenas

Tanguez

Lucia Silveira Almeda
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Entre las últimas publicaciones del escritor José Arenas (Montevideo, 1989), a quien todos suponen coloniense porque se crio en Colonia Suiza, se cuelan sin disimulo el bandoneón, el piano y la guitarra. Lírica comentada, poesía devenida en letras, letras musicalizadas. El año pasado la vida y la producción del escritor estuvo signada por el tango. Pero ¿cuál es exactamente su relación con él?

Betina de Bernochi.

José Arenas, escritor y músico, se sienta en el bar vistiendo una remera negra del dúo montevideano de tango Hermanos Hernández. Parece haberse ataviado para la ocasión y en la siguiente hora y media hablará sobre algunas de sus aventuras tangueras –caso de la primera canción que lo enamoró del género– como de la cadena de publicaciones que le trajo 2025, una que tiene a la así llamada tanguez como base, excusa o extensión de cada obra. El 2025 fue de puro tango para Arenas, pero el género está tan impregnado a su esencia que no se da cuenta de ello hasta que se enciende el grabador. Fue un año cargado. Se publicaron dos álbumes: Melonio canta Arenas, álbum cantado por la coloniense Estefanía Melonio, y Testamento tanguero, del trío Hagopián-Irigoyen-Arenas –es decir, la trinidad compuesta...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2094
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Libros. El molino quemado

Hablan los muertos

Lucia Silveira Almeda