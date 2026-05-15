Técnica legislativa

La esquina suroeste de San José y Florida, que ilustra esta nota, es uno de los espacios recobrados por Montevideo al amparo de una ley de 2008. Allí edificarán su vivienda los integrantes de la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Covienescena, que, como su nombre sugiere, son trabajadores de la cultura integrados al Sindicato Único de Actores. Hasta agosto de 2024, lo que había allí era el esqueleto de hormigón de un viejo proyecto inmobiliario que naufragó por los efectos de la crisis de 1982, la de «la tablita». En esa emergencia, el empresario que conducía la iniciativa cruzó a Buenos Aires con el propósito de conseguir fondos para continuar la obra, pero quien lo esperaba del otro lado del río era la parca. Falleció por infarto. Desde entonces, aquella estructura, en la esquina d...