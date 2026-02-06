Texto e intercambio en las rutas de la seda - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Lo último de Roberto Echavarren

Texto e intercambio en las rutas de la seda

Lucía Delbene Azanza
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Los últimos libros de ensayo y poesía de Roberto Echavarren –El pensamiento chino, El pensamiento budista, El caballo amarillo y El cuaderno de Clotilde Rospide– estudian y abrevan en las tradiciones y genealogías de Oriente. Desde Confucio y Buda, girando el planeta, hasta el modernismo y el barroco latinoamericanos, el autor traza paralelos que en tiempos de globalización renuevan la mirada.

Archivo Brecha, S. D. de autor.

En una de las series más populares de los últimos tiempos, Juego de tronos, la protagonista, Daenerys Targaryen, última descendiente de una antigua dinastía depuesta en los reinos de Poniente, engendra tres dragones junto con los cuales regresa a reconquistar el legado de su linaje, sumido en la fragmentación y las guerras intestinas. Y si bien damos por sentado que hablamos de una ficción con la cual sortear el bajón de los domingos por la tarde, sería interesante indagar qué cosas nos resultaban tan atrapantes en la serie –uno de los productos de cultura de masas más exitosos del nuevo milenio–y en qué espejo deformante se reconocían nuestras agotadas mentes occidentales. Y es que no se precisa ser un gran analista para captar que la gran khaleesi reina dragón, no era más que una metáfor...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2098
Palabras clave:

Artículos relacionados