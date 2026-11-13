Toda cicatriz es un mapa

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Una cicatriz es un diseño. Viaje perdido, encuentro inesperado. El dolor hunde el cuerpo al construir heridas, lo expone al autoconocimiento del examen. Aperturas y pliegues son recorridos indiscretamente; el más mínimo recuerdo, la sombra escondida: nada escapa.

En Cuánta fe se necesita para sostener un cuerpo, Ailín Curbelo hace del corte incisivo, de la ruptura con lo convencional, de las imágenes sorpresivas un encuentro con lo profundo. Eso atraviesa las más distintas capas del poema. En el plano sonoro, las rimas asonantes e internas denotan un acercamiento sutil al centro del cuerpo (el poema, la voz lírica que nos habla): dedos/siniestro (poema «II»), nacida/herida (poema «XXII»), cuerpo/verbo (poema «XV»). Esta última rima nos confirma la metáfora cuerpo-texto, motivo, además, de larga tradición. Algunos vocablos confirman: texto, tejido, piel, trama, desenlace… Leer el cuerpo como palabra es mirar su verbo, su voz, esa piel entrañada. De esa forma, el poema se convierte en un gran personaje de esa profesión de fe.

Cuerpo es de las palabras más reincidentes en el poemario, al lado de vocablos vinculados al universo místico/religioso. Más que «verbo simple», el cuerpo es casa: contiene, protege, guarda. Al mismo tiempo, es contenido, visita que aparece sin avisar, herida sorpresiva que marca presencia al ocupar la carne con su corte.

La complejidad de la imagen del cuerpo es anunciada desde el epígrafe de Anne Carson: «Dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo a la deriva». No es detalle menor, como no lo es ningún detalle cuando se trata de poesía. El epígrafe es un cuerpo exterior al cuerpo del poemario, pero aun así es parte de él. Como una herida. Es más: una cicatriz, ese dentro/fuera de uno mismo. Grieta en esa «habitación para leprosos» (poema «XIII»), «ventana para que entre la ola» (poema «XVIII»). El epígrafe afirma la perdición (el regreso siempre postergado de Ítaca, nombrada en el quinto texto) y esa idea se reitera a lo largo de la obra. La pasión y la destrucción normativa (la falta de puntuación, los cortes abruptos que rompen la sintaxis de la oración) introducen elementos disruptivos que contrastan con ciertas reincidencias organizadoras del texto, como si la falta fuera construida.

La comparación de los primeros versos de los poemas permite observar una recurrencia de los apoyos acentuales, en especial en las posiciones iniciales. Esta reincidencia no configura un esquema métrico uniforme, sino una serie de correspondencias que adquieren particular relevancia cuando se producen en poemas próximos. Así ocurre en los poemas «X», «XI» y «XII», cuyos primeros versos presentan un acento léxico principal en la tercera sílaba. La repetición consecutiva de esta posición establece una continuidad rítmica que enlaza las aperturas y provoca una expectativa de recurrencia. Sin embargo, el ritmo es irregular: varía de un poema a otro e incluso dentro de un mismo poema. Es múltiple, como las definiciones del cuerpo. Este se fragmenta en distintas representaciones: es «perpendicular», «edificación ascética», «intertextualidad», «archivo».

El aparente desorden domina. Vemos a los amantes, «expertos en demolición/fundamentalistas del escombro» (poema «XV», pág. 39), que a(r)man y desa(r)man su relación.

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Conocer un cuerpo es, necesariamente, desgarrarlo: abrirlo y, en ese sentido, entrar en contacto con sus entrañas. Abrir lo oculto es dejar para siempre el rastro de la búsqueda. Y eso aún no quiere decir encuentro.