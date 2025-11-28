Toda salida es ya retorno - Semanario Brecha
Libros. Estampitas de la hija pródiga, de Rocío Medina

Toda salida es ya retorno

Lucía Delbene Azanza
28 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

Estampitas de la hija pródiga, de Rocío Medina. 80 páginas. Pez en el Hielo, Montevideo, 2025.

Estampitas de la hija pródiga es la primera obra narrativa de la joven escritora y docente Rocío Medina (Durazno, 2000), quien ya se había estrenado con el poemario Herrumbrada (La Coqueta, 2024). Y si bien ambas corresponden a tipos discursivos distintos, podemos situarlas en constelación con propuestas neoregionalistas de autoras latinoamericanas, como las novelas El viento que arrasa,de la argentina Selva Almada, y De ganados y de hombres,de la brasileña Ana Paula Maia. En estas obras, los acontecimientos se desarrollan más allá de las urbes, en ámbitos rurales donde el vínculo del hombre con la tierra se materializa a través de relaciones sociales de despojo y precariedad, de retiro del Estado y, sobre todo, de la expansión de la violencia que las toma como un temblor.
Otra presencia i...

