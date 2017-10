Todavía en diagnóstico

“Sabíamos que iba a ser una campaña caníbal, y fue tal cual se lo dijimos (al presidente Tabaré Vázquez). Él era plenamente consciente de que esto iba a ocurrir”, sostuvo a Brecha la presidenta de Asse, Susana Muñiz (Pcu), hoy en el foco de la atención por los cuestionamientos de la oposición. Para las autoridades de Asse era evidente que, apenas culminara el capítulo sobre la gestión de Ancap y el ex vicepresidente Raúl Sendic, llegaría el turno del servicio de salud estatal. De hecho, las irregularidades en la gestión habían sido detectadas por la propia institución: “Si no hubiera hechos no habrían aparecido en las auditorías, eso es así”, reconoció Muñiz, en consonancia con el resto de los consultados. Por eso lo habló “claramente con el presidente, le dijimos los temas que iban a esta...