Todo esto es verdad - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cacho de la Cruz (1937-2025)

Todo esto es verdad

Joaquín Doldán
14 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

Se fue un hombre muy querido por los uruguayos, y a la vez uno también resistido, a qué negarlo. Como sea, nos deja una figura señera de la televisión uruguaya, y antes de eso, un porteñito que cruzó el charco para probar suerte con un trombón en las manos.

Héctor Piastri.

Una emergente figura de la televisión fue convocada para una obra de teatro, su desfachatez y popularidad lo hicieron una opción indiscutible. El resto del elenco, que ya tenía renombre en los escenarios, lo componían China Zorrilla y Taco Larreta. La obra adaptaba un texto de Serafín J. García, «Los partes de Don Menchaca», tarea que había sido encomendada a un dramaturgo que había saltado a la fama con La ranas y El gran Tuleque, llamado Mauricio Rosencof. Luego de los ensayos, Cacho y el Ruso, tipos amantes de la noche, se juntaban en los boliches a celebrar una incipiente amistad. Una mañana, Cacho llegó al teatro y alguien le dio la noticia: «Están todos detenidos». Se los habían llevado, en una de las tantas razias. Más adelante supo que su amigo era uno de los líderes del Movimiento...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2086
Palabras clave:

Artículos relacionados