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Oficialismo y oposición preparan informes dispares sobre el caso Cardama

Todos hablan del fraude

Mauricio Pérez
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La comisión investigadora sobre la compra de dos patrulleras oceánicas entró en una fase clave. Oficialismo y oposición comienzan a delinear los informes con su interpretación sobre el acuerdo con el astillero Cardama y la posterior rescisión del contrato. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la indagatoria, con cuatro exjerarcas del Ministerio de Defensa Nacional –entre ellos, el senador Javier García– en la mira.

El senador Javier García en 2023 cuando era ministro de Defensa. Mauricio Zina.

Dario Cardama rechazó, por segunda vez, comparecer ante la comisión investigadora por la compra de dos buques OPV (offshore patrol vessel) para la Armada Nacional. En una escueta nota, el empresario gallego aseguró que tenía disposición a colaborar con la comisión, pero que el proceso arbitral en curso y las cláusulas de confidencialidad del contrato le impedían mantener un intercambio espontáneo con los legisladores. De venir a Uruguay, empero, encontraría un escenario complejo. Por primera vez, en forma contundente, representantes de la oposición reconocieron que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama para viabilizar el negocio era fraudulenta. Así lo afirmaron los diputados Gabriel Gianoli (de la Lista 40 del Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente) en...

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Publicado en: Edición 2124 Uruguay
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