Todos hablan del fraude

Dario Cardama rechazó, por segunda vez, comparecer ante la comisión investigadora por la compra de dos buques OPV (offshore patrol vessel) para la Armada Nacional. En una escueta nota, el empresario gallego aseguró que tenía disposición a colaborar con la comisión, pero que el proceso arbitral en curso y las cláusulas de confidencialidad del contrato le impedían mantener un intercambio espontáneo con los legisladores. De venir a Uruguay, empero, encontraría un escenario complejo. Por primera vez, en forma contundente, representantes de la oposición reconocieron que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama para viabilizar el negocio era fraudulenta. Así lo afirmaron los diputados Gabriel Gianoli (de la Lista 40 del Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente) en...
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