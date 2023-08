Total, si no se ve

De Santa Bárbara, cuando truena. ¿Y cuando no truena ni relampaguea ni cae una gota? Son las santas aguas subterráneas las que vienen a la memoria. Resulta que las había, por ejemplo, bajo el llamado espacio comunitario saludable de la avenida Lorenzo Mérola, en el parque Batlle. Y allí estaban recargando dos camiones cisterna de OSE la tarde de la entrevista con el hidrogeólogo Alberto Manganelli, director ejecutivo del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (Ceregas), dependiente de la Unesco.

«Bajo ese lugar del parque, hay rocas duras con fracturas interconectadas, por donde circula el agua. Por definición, eso es un acuífero», explicó Manganelli. No es el único que no aparece en el mapa. «Si se mira el mapa hidrogeológico, se podría creer que en Montevideo no hay ac...