«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación» - Semanario Brecha
Con el subsecretario de trabajo y seguridad social, Hugo Barretto

«Transparentar el motivo de despido contribuye a prevenir prácticas de discriminación»

Enzo Adinolfi
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

El dos de la cartera de Trabajo hizo un balance de lo que dejaron las extensas –e intensas– rondas de negociaciones colectivas y habló sobre los proyectos que tiene por delante el ministerio: el de exigir comunicación anticipada y, a su vez, la fundamentación en casos de despidos colectivos o cierres, de la nueva ley de empleo, la propuesta para reducir la siniestralidad y la de reducción del tiempo de trabajo.

Archivo, Federico Gutiérrez.

—¿Qué balance hace el ministerio de la última ronda de los consejos de salarios en términos de recuperación salarial real y sostenibilidad empresarial? —Muy positiva. Fue una ronda extendida. Se retrasó un poco el inicio efectivo de la negociación porque las primeras instancias, como sucede en la entrada de una nueva administración, tienen que ver con el planteo de los lineamientos del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito [CST]. Eso da lugar a intercambios de puntos de vista entre las partes. De un lado, los trabajadores consideraron que las innovaciones que incluían los lineamientos no aseguraban el crecimiento salarial. Los empleadores, a su vez, también criticaron, por ejemplo, la falta de consideración acerca de la heterogeneidad de las empresas y los sectores. En fin, eso...

Publicado en: Edición 2100 Uruguay
Palabras clave:

