Yambo Kenia 2026: crónica de un espectáculo

Un acto de reparación

Agustín Büchner
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En su espectáculo del Concurso Oficial de Carnaval, Yambo Kenia homenajea este año a Juan Julio Arrascaeta (1899-1988), el Poeta Mayor, como se conocía al escritor. En diálogo con Brecha, las «afropoéticas» Beatriz Santos Arrascaeta y Elizabeth Rodríguez reflexionaron sobre su figura y sobre los artistas e intelectuales afro de Uruguay, a quienes se sigue negando el debido reconocimiento.

Presentación de Yambo Kenia en el Teatro de Verano. Difusión, Maxi Álvez.

I. Un jueves al atardecer, con luna creciente de fondo, la Sociedad de Negros y Lubolos Yambo Kenia se prepara para hacer su primera presentación del año en el Concurso Oficial de Carnaval. Tras bambalinas, los integrantes corren, aprontan los últimos detalles, buscan aquellas cosas que no aparecen, perdidas en la vorágine que supone el transporte de vestuario y escenografía desde La Teja –donde ensayan– hasta el Teatro de Verano, en Parque Rodó. Al abrirse el telón del Collazo, las pantallas gigantes sorprenden con la ambientación de un puerto en tonos de blanco y negro. En el centro del escenario y sobre un barco, el poeta Juan Julio Arrascaeta saluda a Montevideo en su retorno de Buenos Aires. Lo rodea el cuerpo de baile, que está como suspendido y viste ropa de arpillera: el personaje ...

Publicado en: Cultura Edición 2098
