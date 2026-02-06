Un acto de reparación

I. Un jueves al atardecer, con luna creciente de fondo, la Sociedad de Negros y Lubolos Yambo Kenia se prepara para hacer su primera presentación del año en el Concurso Oficial de Carnaval. Tras bambalinas, los integrantes corren, aprontan los últimos detalles, buscan aquellas cosas que no aparecen, perdidas en la vorágine que supone el transporte de vestuario y escenografía desde La Teja –donde ensayan– hasta el Teatro de Verano, en Parque Rodó. Al abrirse el telón del Collazo, las pantallas gigantes sorprenden con la ambientación de un puerto en tonos de blanco y negro. En el centro del escenario y sobre un barco, el poeta Juan Julio Arrascaeta saluda a Montevideo en su retorno de Buenos Aires. Lo rodea el cuerpo de baile, que está como suspendido y viste ropa de arpillera: el personaje ...
