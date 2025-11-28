Un contrapunto popular a la COP30

A la 30.a Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático brasileña, que tuvo lugar en Belén del 10 al 22 de noviembre, asistió un número récord de corporaciones, a las que hay que sumar más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles. Esto significa que 1 de cada 25 participantes acreditados representó intereses petroleros. La presencia de Estados negacionistas del cambio climático complicó aún más los términos de la discusión oficial.1

Pero el encuentro de 2025 no será recordado por otro tibio borrador final, sino por la organización y fuerza popular que desbordó los espacios institucionales y tomó las calles de Belén entre el 12 y el 16 de noviembre. Más de 20 mil personas intervinieron en la Cumbre de los Pueblos, el contrapunto a la C...