Un Defoe personal

Hiato, el primer libro del músico y gestor cultural Sebastián Casafúa, flamante ganador del Premio Bartolomé Hidalgo en categoría revelación, resulta un libro singular en nuestro panorama editorial. Atractivo para el lector, representa también un desafío al momento de su análisis. Por la información que proviene de la contratapa y de la difusión comercial del volumen sabemos que el libro reúne un «conjunto de textos», en su mayoría producidos tras el accidente cardiovascular que padeció su autor y que le provocó una afasia –felizmente superada– en la Navidad de 2022 (ya sumergidos en la obra, conoceremos otros detalles sobre ese acontecimiento y una interpretación basada, entre otros factores, en la literatura). Es difícil endilgarle un género a este conjunto híbrido que se compone de rela...
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