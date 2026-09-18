Un gaucho y un desconcierto

Si bien hoy en día resulta difícil conseguir un ejemplar de la novela de Güiraldes, en Argentina aún es posible obtener –más allá de las sucesivas publicaciones, incluidas las piratas– alguna copia de un par de ediciones importantes, caso de la de Editorial Universitaria de Buenos Aires de 2012, que agrega estudios literarios a la recuperación del texto y que favorece una mejor lectura. Pero no siempre fue así. A escasos cuatro años de la aparición de Don Segundo Sombra, mientras el poeta franco-rumano Benjamin Fondane buscaba convencer a Victoria Ocampo sobre coescribir un guion cinematográfico transponiendo la novela al entonces recién propagado cine sonoro, en Uruguay, Alberto Lasplaces incluía un fragmento de la obra –al que le inventó el título de «Los cangrejales»– en su libro Lectur...
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