 Un gaucho y un desconcierto - Semanario Brecha
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Cien años de Don Segundo Sombra

Un gaucho y un desconcierto

Alejandro Ferrari
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Hace 100 años, en un año bisagra para la literatura argentina, aparecía Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. Su autor jamás imaginó el éxito inmediato de su obra y cuánto marcaría a los lectores como a la crítica literaria argentina, que desde el primer momento se ocupó de ella. Los juicios fueron dispares –recuérdese a los impiadosos Paul Groussac y Jorge Luis Borges–, pero a nadie dejó indiferente.

Ricardo Güiraldes junto al supuesto gaucho inspirador de Don Segundo Sombra. S. D. de autor.

Si bien hoy en día resulta difícil conseguir un ejemplar de la novela de Güiraldes, en Argentina aún es posible obtener –más allá de las sucesivas publicaciones, incluidas las piratas– alguna copia de un par de ediciones importantes, caso de la de Editorial Universitaria de Buenos Aires de 2012, que agrega estudios literarios a la recuperación del texto y que favorece una mejor lectura. Pero no siempre fue así. A escasos cuatro años de la aparición de Don Segundo Sombra, mientras el poeta franco-rumano Benjamin Fondane buscaba convencer a Victoria Ocampo sobre coescribir un guion cinematográfico transponiendo la novela al entonces recién propagado cine sonoro, en Uruguay, Alberto Lasplaces incluía un fragmento de la obra –al que le inventó el título de «Los cangrejales»– en su libro Lectur...

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Publicado en: Cultura Edición 2130
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