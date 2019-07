Un héroe del engaño

A pesar de las revelaciones que demuestran la actuación coordinada de jueces y fiscales en la operación Lava Jato, el ministro de Justicia todavía conserva el apoyo de un sector de la población brasileña. Sin embargo, su figura pierde alcance popular y comienza a verse restringida al núcleo duro del bolsonarismo. Las críticas a la Lava Jato empiezan a escucharse en los propios pasillos del Poder Judicial.

Las revelaciones del sitio web de The Intercept

(véase “Operación Vaza Jato”, Brecha, 14-VI-19), que, entre otras cosas,

demuestran la coordinación ilegal entre fiscales de la Operación Lava Jato y el

entonces juez y actual ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, dieron

un buen cimbronazo a la reputación de dicha operación y del propio ex

magistrado. Pero él finge no darse por...