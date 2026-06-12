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Con la escritora chilena Nona Fernández

Un hombre intraducible

Rafael Rey
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Durante un tiempo la escritora chilena Nona Fernández entrevistó, en una cárcel de máxima seguridad, a su coterráneo Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, con destino a una serie televisiva que quedó por el camino. Pero Nona siguió yendo a prisión y eso es ahora Marciano, una novela que medita, entre otras cosas, sobre la incomodidad que supone pensar la violencia política en democracia y, en especial, en su país.

Nona Fernández. Difusión, Lorena Palavecino.

La vida de Mauricio Hernández Norambuena, Comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que tomó las armas para combatir la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, tiene todos los ingredientes para ser una serie televisiva. Ramiro participó del fallido atentado contra Pinochet en 1986 y fue detenido en 1993 en su país, acusado de ser el autor intelectual del asesinato, en 1991, del entonces senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del director del diario El Mercurio. Fue sentenciado a doble cadena perpetua, pero, tres años después, protagonizó una fuga cinematográfica al escapar de la cárcel colgado de un helicóptero que sobrevoló el patio del centro penitenciario. Estuvo en Cuba, se integró a la guerrilla colombiana de las FARC (Fuerzas Arma...

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Publicado en: Cultura Edición 2116
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