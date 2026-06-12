Un hombre intraducible

La vida de Mauricio Hernández Norambuena, Comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo que tomó las armas para combatir la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, tiene todos los ingredientes para ser una serie televisiva. Ramiro participó del fallido atentado contra Pinochet en 1986 y fue detenido en 1993 en su país, acusado de ser el autor intelectual del asesinato, en 1991, del entonces senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del director del diario El Mercurio. Fue sentenciado a doble cadena perpetua, pero, tres años después, protagonizó una fuga cinematográfica al escapar de la cárcel colgado de un helicóptero que sobrevoló el patio del centro penitenciario. Estuvo en Cuba, se integró a la guerrilla colombiana de las FARC (Fuerzas Arma...
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