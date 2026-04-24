Un mapa uruguayo en teclas

Lo que muchos conciben como una figura clave de nuestra música aparece todos los días en manos de los uruguayos en formato de billete de 100 pesos. Pero ya hace tiempo que Eduardo Fabini pasó de ser una cara seria con la que pagar en el almacén. Resulta inaudito tener instituciones educativas –y creadoras de espectáculos– volcadas a la música clásica-académica y que un repertorio como el de Javier Toledo no haya sido considerado antes: «Es curioso lo solo que uno se siente a veces. Al público en general puede, en principio, no interesarle mucho, pero, a su vez, los músicos en general tampoco muestran demasiado interés en esta clase de repertorio. Por ejemplo, Alfonso Broqua, compositor uruguayo del que se cumple aniversario de nacimiento y muerte este año, no tiene ni un homenaje previsto ...