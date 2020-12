Un mundo de sensaciones

Un libro. Una autora. Un antes y un después. Una vez oída la profunda y resonante voz literaria de Camila Sosa Villada, no hay vuelta atrás. Su dulce tono, su poesía exuberante de amor y amargura, de amuletos y recuerdos, no puede ser olvidada jamás. Múltiples veces entrevistada, otras muchas elogiada, Camila está viviendo actualmente el reconocimiento que su obra merece, aunque para ella esto no constituya un logro como tal.

Luego de haber incursionado en el mundo de la actuación, Camila decidió publicar su primer libro allá por 2015. La «tan maravillosa» salía al mercado con La novia de Sandro, un volumen de poesía que ya anunciaba una peculiar sensibilidad literaria. Peleadora y divertida, con sus comentarios mordaces y su sonrisa de oreja a oreja, presentaba su creación en el Centr...