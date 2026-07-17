Un museo vivo hasta los cimientos

Este viernes 10 de julio –fecha que podría dedicarse a la memoria por ser el natalicio de Marcel Proust– se reinauguró el subsuelo del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco. Desde el comienzo de su gestión, Laura Malosetti y su equipo han mostrado creatividad, sabiduría, inteligencia y amor por lo que hacen, enriqueciendo la apreciación de esa casa museo ubicada en uno de los mejores lugares de Montevideo, que ilustra sobre la vida de una burguesía próspera de principios del siglo XX, desde lo cotidiano hasta los gustos artísticos. La casa expone obras de arte, muebles, pianos y otros objetos exquisitos creados o traídos para alhajarla. Ya durante la dirección de Fernando Loustaunau se había restaurado y abierto la cocina, y ahora se puede ver también el cuarto de baño de época. El ca...
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