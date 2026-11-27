Para describirla podría hablar de que nació en Junín en 1967 y a los 17 años se mudó a Buenos Aires para estudiar. No estudió periodismo –en realidad, nunca tomó clases de periodismo o escritura–, sino turismo, pero a inicios de los años noventa Jorge Lanata la publicó en Página/12 luego de leer y fascinarse con un cuento que había dejado en la redacción. También podría decir que a partir de ese momento le siguieron libros sobre historias increíbles, como la de un competidor de baile folclórico en el Festival Nacional del Malambo de Laborde –Una historia sencilla–, y otras tremendamente angustiantes, como la de una oleada de suicidios de jóvenes de 20 años en un pueblo patagónico ínfimo de Argentina –Los suicidas del fin del mundo–. Que su escritura enseña: enseña a elegir la palabra corre...
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