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Para abordar el libro que se comenta en esta página hay que realizar una división inicial: por un lado, está la novela y, por el otro, la novela de la publicación de la novela (que es también la historia de su autor). Tomás Saraví nació en La Plata, Argentina, en 1934, la misma ciudad donde falleció en el año 2014, tras una vida inquieta que lo llevó, por vía del exilio primero y de las derivas laborales después, a radicarse en diversos países.

De profesión periodista (con pasajes por las revistas Enviado y Vencer), Saraví fue un militante de fuste en el peronismo revolucionario, quien llegó a integrar el gabinete del mayor Bernardo Alberte, cuando este fue delegado durante el exilio de Juan Domingo Perón. En 1974 publicó el libro Imperialismo y dominación cultural… y durante 1975 participó en la redacción de la serie de fascículos semanales Perón. El hombre del destino, publicados por la editorial Abril. Al año siguiente partió con su familia hacia el exilio español. Se radicó en Madrid durante tres años, antes de establecerse en Costa Rica, país en el que vivió tres décadas (allí trabajó, entre otros sitios, en Radio Noticias del Continente) y desde donde regresó a Argentina, para fallecer poco tiempo después, a los 80 años.

Durante su período madrileño, Tomás Saraví se desempeñó como traductor y publicista de la editorial Sedmay, sello que dentro de la celebrada colección Club del Crimen, en el año 1979, dio a imprenta su novela Flores para el lobo. Veintisiete años después, Saraví reeditó la novela en Costa Rica, en la editorial Andrómeda, bajo el nuevo título Tiempo de lobos. La edición argentina se concretó el año pasado, de forma póstuma y a instancias de los hijos del autor, por intermedio del sello Colihue y con el título definitivo de la versión costarricense.

Flores para el lobo apareció en una colección de novela policial muy difundida (y leída) en su época, que incluyó títulos como: Los cómplices del sol, de Mariano Tudela; De noche un sábado, de Juan José Plans, y Elección de sepultura, de Jorge Campos, entre otros. Estos libros de tapa negra, con los datos editoriales escritos en un fino trazo blanco y el título de la obra en un destacado amarillo, y con una fotografía dispuesta sobre el borde inferior derecho de la portada, presentaban un panorama de la novela policial de tono contemporáneo, sin echar mano de reediciones de obras destacadas del género en épocas anteriores.

Una de las tantas particularidades de Flores para el lobo fue la de poner en el centro de la trama a la dictadura militar argentina, que se estaba desarrollando en el tiempo de su escritura y en el de la lectura inmediata, tras la salida del libro al mercado –en el momento de su edición, el gobierno de Jorge Rafael Videla iba por su tercer año–, por lo que el lector necesariamente sentía la proximidad de muchos de los hechos referidos.

En el centro de Tiempo de lobos, tal el título definitivo con el que el libro llega en su segunda reencarnación (y tercera edición en un tercer país), se encuentra el personaje del teniente de navío Mario Quijano, alias El Lobo, una oscurísima y temida figura del entramado militar argentino, un torturador del que se ha ido gestando una leyenda que trasciende las fronteras. En viaje por diversos puntos de Europa, acogido por una auténtica cofradía de complicidades afines al régimen militar, El Lobo es seguido de cerca por Santiago, un joven revolucionario que busca vengar la muerte de su compañera Celia y la desaparición de su pequeño hijo Alberto, víctimas directas del temido teniente.





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Varios elementos prueban la destreza de Tomás Saraví para moverse dentro de las coordenadas del género policial. Para empezar, la novela arranca con los dos personajes inmersos en medio del periplo europeo (el antiguo perseguidor es ahora un perseguido que aún no se reconoce como tal, y el otrora militante clandestino se ha convertido en el presente del relato en captor), con una magistral secuencia ambientada en Estocolmo, donde nada parece ser lo que es a primera vista. Ese juego entre el gato y el ratón se continúa por varios puntos del mapa europeo –Hamburgo, las riberas del río Rin, París–, en un ritmo paroxístico, pautado por los permanentes desplazamientos y por un aprovechamiento de los recursos geográficos que cada nueva parada del derrotero les ofrece a sus protagonistas. No se trata nunca de la exuberancia del color local ni de la aplicación de esos subrayados innecesarios tan comunes en el género (como los compases de «Cielito lindo» cuando el protagonista de alguna película estadounidense llega a un pueblo mexicano), sino de la apropiación de las particularidades geográficas puestas al servicio de la acción, un poco en la senda de lo que ocurre en la película The Third Man (Carol Reed, 1949), que al año siguiente su guionista Graham Greene convirtió en el libro homónimo, o lo que sucede en la novela The Mask of Dimitrios (1939), de Eric Ambler, llevada al cine cinco años después por Jean Negulesco, con un colosal Peter Lorre al frente del elenco.

Todos los hechos que ocurren en Tiempo de lobos, condensados en unas 120 páginas, en una sucesión lineal que, dos por tres, se permite precisas incisiones para volver en el tiempo (como el sobrecogedor relato de las horas finales de Celia en Argentina), se erigen en una muestra cabal del oficio de Saraví apuntado más arriba: con los materiales que otros autores crearían un novelón de medio millar de páginas (o más), el escritor argentino despliega una narrativa sólida pero condensada, que se vale de cuidadas elipsis para propulsar el avance de la acción y de un montón de personajes que nunca son reducidos a su funcionalidad mediante una cuantas pinceladas. Puede observarse esto último en el personaje de El Gordo, que oficia de contacto y anfitrión de El Lobo en Suecia, a través de cuyo perfil y de su propio accionar Saraví describe las particularidades intestinas de la organización militar en plena dictadura.

Hay, finalmente, un cuidadoso trabajo con el recurso de la simulación y el disfraz, con el ocultamiento físico y la construcción de identidades falsas para simular una realidad inexistente. Ese recurso típico de las novelas de espías, que el cine ha sabido explotar hasta niveles caricaturescos, encuentra en la novela de Tomás Saraví un empleo tan funcional como brillantemente escrito.