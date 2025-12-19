Un refugio - Semanario Brecha
Con Diego Pérez Lema sobre Juntacadáveres, el caos vital

Un refugio

Patricia Turnes
19 diciembre, 2025
El escritor, profesor de historia e investigador Diego Pérez Lema acaba de editar Juntacadáveres, el caos vital por Alter Ediciones. Se trata de una investigación que intenta ir más allá de la leyenda en relación con el boliche de Juan Paullier 1436, espacio contracultural de la posdictadura que signó a toda una generación.

Ana Blankleider, Rubén Omar, Rosemarie, Jorge Peloche, Camilo Goñi y Eduardo El Músico Clozet en el altillo de Juntacadáveres. Gentileza de Gabriel Peveroni.

Activo entre 1990 y 1993 en el Cordón de Montevideo, el Junta marcó a fuego a la cultura uruguaya por su carácter contracultural y su apuesta por la libertad creativa. Tal como grafica la gacetilla: «En un Montevideo todavía atravesado por las secuelas de la represión policial y la falta de lugares para manifestar ideas y cuerpos, Juntacadáveres fue un refugio vital. Allí se mezclaron la irreverencia artística y la experimentación, creando una comunidad que desafió las normas conservadoras de la posdictadura». Para su investigación, Diego Pérez Lema contó con colaboradores que fueron parte fundamental de aquella movida. Adriana Filgueiras –quien trabajaba detrás de la barra en Juntacadáveres, además de haber participado en la obra teatral Jarabe Blues– fue quien gestionó las entrevistas, l...

Publicado en: Cultura Edición 2091
