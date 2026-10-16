Una actriz se despide

En el marco de la programación de la décima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae), que empezó el pasado 9 e irá hasta el 18 de octubre, se estrenó El teatro,1 por la Comedia Nacional, pieza con la que la institución celebra la despedida de la reconocida actriz Alejandra Wolff. La intérprete forma parte del elenco desde 1997 y entre los roles que más se recuerdan de ella se cuentan piezas como El hombre inventado (Roberto Suárez, 2005), La micción (Tabaré Rivero, 2009), Harper (Anthony Fletcher, 2012), Las descentradas (Mariana Percovich, 2013), La euforia de los derrotados (Tabaré Rivero y Federico Guerra, 2021) y, más recientemente, Dulce pájaro de juventud (Alejandro Tantanian, 2025). Para tan especial ocasión, la Comedia invitó al director Pascal Ramber...
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