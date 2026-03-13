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Comisiones de Colaboración Policial: un mecanismo con un largo historial de irregularidades que sigue funcionando en el seno de la policía

Una ayudita

Camilo Salvetti Venancio Acosta
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Fueron creadas durante la dictadura y durante los años noventa comenzaron a hacerse notar como espacios propicios para la corrupción. La prohibición de las comisiones de colaboración policial, impuesta en 2016 por la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, duró hasta 2020, cuando el ministro Jorge Larrañaga las hizo resurgir. Desde entonces, 131 comisiones operan silenciosamente en todo el país, con la tolerancia del nuevo gobierno y un vidrioso contralor.

Focouy, Gastón Britos.

Las comisiones de colaboración –o de apoyo– policial, creadas en 1978 para que entidades civiles pudieran organizarse y colaborar económica o materialmente con la Policía, fueron y volvieron a lo largo de los años. Al principio, la dictadura pretendía que grupos de ciudadanos afines a los uniformados ayudaran a financiar a seccionales con presupuestos exiguos –sobre todo en el interior del país–, pero no pasó demasiado tiempo para que el mecanismo revelara otro rostro. A pesar de ello, operaron legalmente durante 38 años. En 2011, la flamante administración de Eduardo Bonomi, al frente del Ministerio del Interior (MI), suspendió su funcionamiento, luego de que el Departamento de Asuntos Internos de la cartera detectara que había funcionarios involucrados en maniobras fraudulentas mediante ...

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Publicado en: Edición 2103 Uruguay
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