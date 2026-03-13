Una ayudita

Las comisiones de colaboración –o de apoyo– policial, creadas en 1978 para que entidades civiles pudieran organizarse y colaborar económica o materialmente con la Policía, fueron y volvieron a lo largo de los años. Al principio, la dictadura pretendía que grupos de ciudadanos afines a los uniformados ayudaran a financiar a seccionales con presupuestos exiguos –sobre todo en el interior del país–, pero no pasó demasiado tiempo para que el mecanismo revelara otro rostro. A pesar de ello, operaron legalmente durante 38 años. En 2011, la flamante administración de Eduardo Bonomi, al frente del Ministerio del Interior (MI), suspendió su funcionamiento, luego de que el Departamento de Asuntos Internos de la cartera detectara que había funcionarios involucrados en maniobras fraudulentas mediante ...
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