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Copsa y la reforma del transporte

Una chance

Salvador Neves
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La creación de corredores rápidos que darían fluidez a las conexiones entre Canelones y Montevideo podría verse como una amenaza para Copsa, que ha atendido ese negocio y que hace 14 años que viene de conflicto en conflicto. Pero al margen de las causas de esa crisis, hay quienes argumentan que la reforma también podría ser una oportunidad para la empresa.

Terminal Río Branco de Montevideo. Magdalena Gutiérrez.

En marzo, cuando asumió el nuevo gobierno del Frente Amplio, el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, atribuía al «infantilismo» de cierta izquierda la incomprensión del llamado «modelo del Puente Carrasco», es decir, «lo que ha hecho Canelones en las últimas dos décadas con respecto a los inversores privados». Valdría la pena averiguar qué piensan del presunto modelo aquellos obligados a hacer uso frecuente del transporte colectivo de pasajeros para ir o venir de tierras canarias. Los que elogian el modelo pueden alegar las suntuosas torres de las inmediaciones del aeropuerto, los paisajes bucólicos de los barrios privados y el brillo futurista de los supermercados de autos de la ruta inmobiliaria. Otros, en cambio, pueden contar de viajes eternos en unidades que ya tienen sus ...

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Publicado en: Edición 2117 Uruguay
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