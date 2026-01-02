Una conquista ciudadana

El pasado 19 de diciembre se inauguró el parque Mauá. Ubicado sobre la costa del Río de la Plata en el predio de la ex Compañía del Gas –contiguo al dique Mauá– este lugar excepcional nunca había sido de acceso y disfrute público. Como se recordará, tuvo diversas propuestas de ocupación a lo largo del tiempo y fue en la última década uno de los territorios urbanos que ha estado en disputa. Su liberación al uso público es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), propietario del predio, junto con la intendencia de Montevideo (IM) y el Municipio B. Una decisión que recoge el largo reclamo y la propuesta de la sociedad civil organizada y, en particular, la movilización sostenida en defensa de la vocación pública de este espacio. Es un dato de nuestro presente que s...