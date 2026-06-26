Una de las grandes alegrías de la vida - Semanario Brecha
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Una de las grandes alegrías de la vida

José Rilla
26 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

No sé si fue José Pedro Barrán, pero seguro que fue Fernando Devoto quien me presentó a Carlo Ginzburg, de la mejor manera que puede ser presentado un sabio, por sus libros y escritos.

Carlo Ginzburg. Fondazione Cesare Pavese.

A fines de los ochenta leíamos a Carlo con una avidez sospechosa; sin comprenderlo del todo (creo que eso pasa con los sabios), nos apresurábamos a recomendarlo en la década siguiente a nuestros alumnos de posgrado con la expectativa de contagiarles el entusiasmo, de incitar a la imaginación historiográfica, de combinar rigor y desprejuicio. Años más tarde, a mediados de los noventa, conocí en persona a Giovanni Levi, exponente refinado de la microhistoria y visitante asiduo de las dos orillas del Plata. Ambos judíos seculares, de tradición familiar antifascista, jugaron juntos al fútbol en la adolescencia (esto último se lo cuenta a Mariano Schuster en su estupendo libro de entrevistas). Confieso que, entre el molinero de Friuli, Menocchio, y el párroco del Piamonte, Giovani Battista, se ...

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Publicado en: Edición 2118 La lupa
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