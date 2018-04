Una historia del siglo veinte

Alice Rühle Gerstel congenió la psicología con el marxismo, la educación de los niños y la causa de las mujeres. Formó parte de la intelectualidad centroeuropea de izquierda de los años veinte junto a su marido Otto Rühle, un comunista libertario, autor de una obra única llamada “El alma del niño proletario”. Discípulos del psicoterapeuta Alfred Adler, golpeados por el estalinismo y el nazismo llegaron a México huyendo de la persecución y en busca de un lugar donde desarrollar su trabajo.

Alice Gerstel (1894-1943) nació en Praga en una familia burguesa e ilustrada en la que se hablaba checo y alemán. Judíos asimilados, los Gerstel conquistaron una respetable fortuna en la fabricación y venta de muebles. Alice fue una lectora temprana y voraz. Se inició con la mitología griega, los cuentos de Grimm y La cabaña del Tío Tom, y pronto escaló a Goethe, Schiller, Ibsen y Cyrano de Bergerac, autores que ya había leído cuando cumplió 12 años. Aunque vivía en un apartamento acogedor, de habitaciones luminosas y salón con piano de cola, los recuerdos de la infancia siempre la llevaban a asociar ese sitio con un espacio lúgubre y tenso donde los adultos peleaban entre sí y vivían rezongando a los niños.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial abandonó la escuela de música donde se había inscrito para alistarse como enfermera y al fin del conflicto la condecoraron por la calidad de su trabajo voluntario. Cambió los estudios musicales por la filología y la filosofía e hizo amistades en la bohemia artística e intelectual de Praga, en particular con una muchacha hermosa y extravagante, apenas más joven que ella, que al pasar dejaba una estela de comentarios de admiración. Era Milena Jesenska, más tarde conocida por su trabajo periodístico y por ser traductora, amiga y destinataria de las cartas de Kafka.

En 1919 Alice perdió al padre y cuatro años más tarde la madre se suicidó en París. Para ese entonces ella vivía en Múnich, donde se doctoró en letras. Después de graduarse empezó a estudiar psicología y se interesó en las teorías del psicoterapeuta austríaco Alfred Adler, discípulo (luego disidente) de Freud, fundador de la escuela de psicología individual.

Encuentro con Otto Rühle. La Múnich que conoció Alice no era tan vanguardista como Berlín, pero igual de atractiva. Allí había vida universitaria, organización obrera y actividad cultural. Tenía bibliotecas, cafés y, como la capital, era conocida por sus célebres cabarets, que el cine, la literatura y la pintura han retratado tan bien. Escenarios donde el humo del cigarrillo nublaba la vista y las copas acompañaban y predisponían al público a gozar de espectáculos rutilantes y mordaces que tenían al sexo y la política como centro.

Los comunistas acababan de fracasar en el intento de fundar en Baviera una república soviética, breve y sangriento ensayo de reproducir en Alemania los consejos de obreros, campesinos y soldados rusos. Ahogada por el Ejército y los Freikorps (milicias irregulares anticomunistas), el 3 de mayo de 1919 cayó la República Socialista de Múnich. Pocos días después el cuerpo de Rosa Luxemburgo apareció flotando en el canal Landwehr, en Berlín.

En diciembre de 1921 Alice conoció a Otto Rühle, uno de los más destacados y valiosos dirigentes de la socialdemocracia alemana. Al cabo de seis meses de relación se casaron y ella se mudó a Dresde con él. Viudo y padre de una hija, Otto era veinte años mayor que Alice. Tenía una larga reputación como pedagogo, estudioso del marxismo y sindicalista. Estaba entre los fundadores de la Liga Espartaco y del Partido Comunista Alemán, del que luego se apartó. Él y Karl Liebknecht fueron los dos únicos diputados de la socialdemocracia que en 1915 le negaron al parlamento alemán el voto para aprobar el presupuesto de guerra.

Otto asistió como delegado al segundo Congreso del Comintern celebrado en 1920, donde se aprobaron las “21 condiciones” para la adhesión a la III Internacional. Moscú exigía partidos comunistas disciplinados y sujetos a su autoridad. Otto volvió convencido de que para defender la revolución proletaria había que abandonar la Internacional.

Opositor a Lenin y al método de los bolcheviques, sostenía que el totalitarismo tenía dos caras. Se refería a ellas como el fascismo marrón, de Alemania, y el fascismo rojo, de los bolcheviques. Contrario a las organizaciones verticalistas y centralizadas, creía que los consejos de fábrica eran espacios revolucionarios, de participación democrática y un escudo contra la burocratización. Defendía el marxismo pero se oponía a su versión leninista. El Comintern tampoco confiaba en él. Luego de su partida de Moscú ordenaron excluirlo con una sentencia definitiva: “Un comunista que se opone a la necesidad del Partido Comunista es como un hombre que se quiere cortar la mano derecha”.

LA OTRA ORILLA. Alice y Otto constituyeron una excepcional pareja afectiva e intelectual que compartía la vida, el trabajo, el estudio y el compromiso social. En su casa en las afueras de Dresde recibían amigos que se reunían a discutir de política, intercambiar libros y escuchar música. La casa también era sede de la editorial La Otra Orilla, fundada por el matrimonio para divulgar escritos marxistas, de psicología y de defensa de la emancipación de las mujeres.

Alice fue el motor de la empresa militante. Editora e impresora, también se ocupaba de la distribución de los libros y de la contabilidad. Escribía para más de un diario y, al uso de la época, divulgaba sus ideas en conferencias en asociaciones obreras y agrupaciones de mujeres.

La emancipación de las mujeres fue uno de los ejes de su trabajo social. Le interesaba sobre todo promover el debate dentro del movimiento obrero. La historiadora mexicana Lizette Jacinto sostiene que, en El problema de la mujer. Un balance psicológico (1932), Alice criticó a los sindicatos y obreros por su desinterés en los derechos de las trabajadoras y reflexionó sobre la dominación de las mujeres: “Desde una perspectiva socialista radical, Rühle-Gerstel unió la teoría del materialismo histórico y la psicología individual para comprender la subordinación y menosprecio hacia la mujer y cómo fue que este proceso se llevó a cabo. De esta manera estudia el papel de la mujer en la sociedad: como madre, esposa, hija, así como su sexualidad y complejo de inferioridad”.

OTRA VEZ PRAGA. Poco antes del incendio del Reichstag, la pareja emigró a Praga, donde pidieron la residencia permanente. Nunca más regresaron a Alemania. En agosto de 1933 los nazis saquearon su casa de Dresde. Se llevaron los muebles, la vajilla y lo más valioso, la biblioteca. Entre los papeles que los uniformados apilaron en un camión iba el original de una novela que Alice acababa de terminar y que se perdió para siempre.

Aunque para ella el exilio en Checoslovaquia, en cierto sentido, era volver a casa, a esa altura se sentía sobre todo alemana. Y acababa de descubrir que también era judía. Empezó a colaborar en el Tagblatt de Praga, un periódico checo que publicaba en alemán. Versátil y con una inmensa capacidad de trabajo, hacía reseñas literarias, preparaba números especiales sobre temas ajenos a su interés, como por ejemplo la cena de Navidad, y era excelente en la creación de crucigramas. Más tarde le encargaron la coordinación del suplemento infantil del diario. Recuperó la vieja amistad con Milena y, a través de ella, publicó en la revista comunista Svět Práce, de donde finalmente se fueron las dos por discrepancias políticas.

Exilio. Grete, la hija de Otto, vivía en México desde fines de la década del 20 a donde había emigrado con su marido, el economista Friedrich S Bach. Él gestionó y consiguió para el suegro un puesto en la Secretaría de Educación Pública. Otto desembarcó en Veracruz un día de fin de noviembre de 1935; seis meses después se le reunió Alice. A diferencia del marido, que sólo hablaba alemán, ella dominaba el español, el alemán, el checo, el francés y el inglés, lo que le abrió un campo de trabajo como traductora e intérprete.

La prédica nacionalista y popular del presidente Lázaro Cárdenas anunciaba transformaciones que hacían de México un país atractivo para los perseguidos europeos. La reforma agraria, la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, la promoción de la organización obrera, el apoyo a la república española en guerra y el desarrollo de la educación pública formaban parte del programa del cardenismo. Para Otto significaba la posibilidad de poner en práctica su labor pedagógica en sectores populares.

Se instalaron en Coyoacán e hicieron amistad con Frida Kahlo y Diego Rivera. Otto empezó a trabajar en la Secretaría de Educación, y allí, como antes había hecho en Alemania con las investigaciones que concluyeron en El alma del niño proletario (1925), se propuso estudiar los problemas de los niños pobres del país. En “El niño proletario en México. Plan de trabajo para una investigación” planificó un estudio interdisciplinario para abordar el tema desde una perspectiva social, estadística, psicológica, económica, de salud y cultural. De todo lo planeado poco llegó a hacer pues las disputas políticas y la simpatía con el estalinismo del influyente Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de México, le granjearon la enemistad que terminó por dejarlo en la calle. En un acto de grosero abuso lo despidieron con retroactividad. En una carta a su gran amigo el psicoanalista y filósofo Erich Fromm le contaba que era objeto del odio estalinista y que lo sacaban de la secretaría porque la educación pública mexicana, como el estalinismo, necesitaba la cooptación política de los líderes e imponer el nacionalismo sobre la conciencia de clase. A Alice también la despidieron de su puesto de traductora en el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica.

Con Trotsky. Cuando a principios de 1937 Trotsky llegó a México, los Rühle-Gerstel todavía tenían trabajo pero vivían aislados y en el ostracismo social. No eran bienvenidos en la colectividad alemana ya que se los tenía por trotskistas. Se vinculaban con pocos exiliados, entre los que se contaba el escritor y revolucionario Víctor Serge. En realidad ninguno de los dos era trotskista, pero hicieron gran amistad con el líder bolchevique y con su mujer Natalia Sedova, y estuvieron en el círculo íntimo de su casa de Coyoacán.

Alice dejó en su diario muchas notas sobre los encuentros entre las dos parejas, los paseos en familia y con el reducido núcleo de compañeros que iban con ellos. Una versión fragmentaria del diario puede encontrarse en Internet con el nombre de “No Verses for Trotsky. A Diary in Mexico” (1937). Es una crónica aguda que trasmite simpatía por el hombre y una mirada crítica al dirigente político. Alice relata que una vez, a raíz de una apasionada discusión, Otto salió furioso de Coyoacán diciéndole a Trotsky que él era el peor de todos los estalinistas. Aun así aceptó integrar la llamada Comisión Dewey o el Contraproceso, como se lo conoce, para demostrar que las acusaciones soviéticas contra él eran falsas.

El fin. Sin trabajo y frágil de salud, Otto intentó sobrevivir dibujando tarjetas postales que firmaba como “Carlos Timonero” y que Alice salía a vender a los turistas o en tiendas de souvenirs. Aunque seguía sosteniendo la casa y nunca dejó de escribir artículos, cartas y terminó una novela titulada Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit (que puede traducirse como La ruptura o Hanna y la libertad, que no publicó en vida y no se tradujo al español), tenía una gran depresión. Hablaba mucho del suicidio de su madre y del propio y en una carta a la psicoanalista alemana Karen Horney le confesó que había perdido las ganas de vivir: “Hablando francamente, este mundo así como está es tan horrible (y no lo es de hace poco) que no lo puedo soportar ni seguir viendo. Quiero morir. No quiero tener ninguna buena vida en medio de un mundo donde la mayoría de los hombres viven en terribles y pésimas circunstancias. No quiero vivir en un mundo donde existen ocho millones de lectores del Reader’s Digest”.

El 24 de junio de 1943 Otto murió de un ataque cardíaco. Dos horas después Alice se tiró del tercer piso del pequeño apartamento a donde habían tenido que mudarse. Agonizó más de cinco horas en las que alcanzó a pedirle a un par de amigos que la dejaran irse en paz. El periodista checo Stephen Kalmar organizó los dos funerales y recogió del apartamento los papeles de Alice. Albacea por propia voluntad y amigo fiel, Kalmar hizo publicar la novela y el diario de México y contribuyó cuanto pudo a traerla del olvido y dar a conocer su vida y su obra.

Trotsky y Freud Expuse mi punto de vista adleriano, pero Trotsky mostró más interés en Freud. Traté de demostrar que aunque Freud podía parecer más inteligente, más científico, más profundo y Adler más superficial, la obra de este último tenía una sólida base socialista, mientras que la actitud de Freud era reaccionaria. Trotsky no entendió qué quería decir con actitud ¿cómo la ciencia puede tener una “actitud”? El trabajo de la ciencia es investigar, y los políticos tienen que hacer uso de sus resultados de una forma u otra. (…) Si alguien estudia astronomía o matemáticas, no tiene una “actitud”; investiga. (…) Si Freud nos ha señalado las leyes que rigen el inconsciente, nuestro trabajo es aceptarlas y ponerlas a trabajar; esa es la consecuencia natural de la división del trabajo. (…) Pude ver que no estábamos llegando a ninguna parte. Al mismo tiempo, debido a que tengo tanto respeto por Trotsky como marxista y pensador, comencé a dudar de mi punto de vista, o, mejor dicho, del nuestro, considerando que habíamos estado trabajando en eso durante años, pero fue sólo por un momento. Alice Rühle-Gerstel, “Sin poema para Trotsky. Diario de México” (1937).