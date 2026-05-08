Una inmersión en la fragilidad del genio

La pieza, dirigida por Fernando Rodríguez Compare para el Grupo Teatro Siglo XXI, propone una experiencia teatral inmersiva en la que el público debe transitar por diversos espacios de la casona de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos (AEPC). Una casa que esta vez da vida a un hospicio imaginario donde se recluye, por trastornos de salud mental, a varios artistas destacados de comienzos del siglo XX. Recordemos que, en los últimos años, la casona, ubicada sobre bulevar Artigas, ha alojado distintas propuestas teatrales, algo que puso de manifiesto su potencial como locación escénica. En ellas, el público muchas veces debe recorrer el hall, las grandes escaleras señoriales, los espacios más oscuros del subsuelo y las imágenes que evocan el gran salón con piano y el patio d...
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