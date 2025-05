Una irreverente despedida

Guionista de Silkwood (Mike Nichols, 1983) y When Harry Met Sally… (Rob Reiner, 1989), y directora ella misma de sus guiones en Sleepless in Seattle (1993), You’ve Got Mail (1998) y Julie & Julia (2009), entre otros filmes, la neoyorkina Nora Ephron (1941-2012) desarrolló, en su intensa y prolífica carrera, un estilo particular que supo convertir a su autobiografía en material permanente de sus ficciones. Un claro ejemplo lo constituye su película Heartburn (1986), protagonizada por Jack Nicholson y Meryl Streep, basada en la novela, homónima y centrada en ciertos (y escandalosos) aspectos del segundo matrimonio de Ephron con el reconocido periodista de investigación Carl Bernstein. Tanto en aquella novela aparecida en 1983 (neciamente publicada en español como Se acabó el pastel) como...