Una lectura posible

Historiador de la cultura, del libro y de las prácticas de escritura, lectura y edición, en la Europa de los siglos XVI al XVIII, Chartier es, en jerga histórica, un modernista. Su extensa obra ha explorado las relaciones entre los textos, sus formas materiales, las prácticas de quienes los producen y leen y los mundos sociales en los que circulan. Dentro de ese universo de problemas, algunos de sus trabajos han seguido las transformaciones y apropiaciones de obras literarias canónicas, entre ellas las de Shakespeare y Cervantes, con una particular pasión por Don Quijote de la Mancha. Más recientemente, sus investigaciones lo han llevado también hacia la cartografía dibujada, o imaginada, en las obras literarias de la modernidad. Pero la relevancia de Chartier excede sus objetos de investi...