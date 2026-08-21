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Con el historiador Roger Chartier

Una lectura posible

Julieta de León
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

Pocas escuelas historiográficas del siglo XX han marcado los temas, las preguntas y los textos de las historiadoras e historiadores del sur de América Latina con la magnitud con que lo hizo la École des Annales, de la cual Roger Chartier (Lyon, 1945) es hoy quizá el mayor representante. En Uruguay, la historiografía de las últimas cinco décadas se ha desarrollado –con o contra ella, pero casi nunca sin– a la luz de los planteos de las diversas generaciones de este movimiento intelectual francés. El historiador visitó Montevideo y lo que sigue es buena parte de lo conversado con Brecha.

Roger Chartier. Magdalena Gutiérrez.

Historiador de la cultura, del libro y de las prácticas de escritura, lectura y edición, en la Europa de los siglos XVI al XVIII, Chartier es, en jerga histórica, un modernista. Su extensa obra ha explorado las relaciones entre los textos, sus formas materiales, las prácticas de quienes los producen y leen y los mundos sociales en los que circulan. Dentro de ese universo de problemas, algunos de sus trabajos han seguido las transformaciones y apropiaciones de obras literarias canónicas, entre ellas las de Shakespeare y Cervantes, con una particular pasión por Don Quijote de la Mancha. Más recientemente, sus investigaciones lo han llevado también hacia la cartografía dibujada, o imaginada, en las obras literarias de la modernidad. Pero la relevancia de Chartier excede sus objetos de investi...

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Publicado en: Cultura Edición 2117
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