Una noche en la Ópera (o casi)

¿Por qué alguien en sus cabales me enviaría como cronista a la presentación de un quinteto de vientos si con suerte distingo una flauta de una tuba? La cuestión me desveló varias noches hasta dar con la respuesta: la jefa sabe que suelen ocurrirme cosas, en general desafortunadas o al menos extrañas, y está interesada en que las cuente. Genial, pensé. Pero ¿y si esta vez no me pasa nada?

Me acomodé en la primera fila, teniendo en cuenta que la música de cámara se presta para la cercanía, pero cambié de parecer. Muchas veces, en bandas de música moderna, me tocó compartir escenario con lo que llamamos brass (trompeta, saxo y trombón); esto me permitió observar las actividades que desarrollaban esos individuos durante los largos compases de silencio de sus partituras. No quiero ser muy expl...