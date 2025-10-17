Una rebelión en modo animé

El 9 de setiembre fue derrocado el primer ministro de Nepal,Khadga Prasad Sharma Oli. Pero no por parte de las fuerzas armadas, al menos así parece, sino luego de fuertes disturbios convocados por una organización digital, fundada en la red de gamers Discord, llamada Gen Z. Movilizaciones similares proliferaron luego en el mundo, cada una con una motivación diferente, pero con una estética común (sacada de un viejo manga japonés) y una épica que desvencija cualquier cálculo político. Brotaron en Filipinas e Indonesia, luego viajaron a América del Sur, a Perú y Paraguay en concreto, y ahora son notorias en África, sobre todo en Marruecos, Madagascar y Kenia. En Indonesia cayó el presidente del Senado y otros funcionarios de alto nivel; en Perú, lograron que una desprestigiada Dina Bolu...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate