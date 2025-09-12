Una relación con lo sensible

A través de los años, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay (FIDCU) se ha consolidado como un pilar fundamental para la escena de la danza contemporánea en nuestro país. Durante una semana, tanto hacedores y hacedoras de la danza como el público en general disfrutan y se enriquecen. Brecha conversó con Vera Garat y Tamara Gómez, dos de las directoras del festival, para acercarse a lo que va a suceder entre el 14 y el 21 de setiembre en Montevideo.

«El festival tiene un valor y una dimensión que van más allá de lo que nosotras hagamos concretamente. En Latinoamérica se ha ganado un lugar de pertenencia dentro de la danza contemporánea. Saber que tales y cuales artistas quieren venir, para nosotras, es increíble», dice Garat, y cuenta que lo que la mueve a llevar adelan...