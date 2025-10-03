Una vida de palabras - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Rosa Montero en la Feria Internacional del Libro

Una vida de palabras

Alicia Torres
3 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

¿Qué esperamos encontrar en las novelas de Rosa Montero?, ¿y en sus ensayos y artículos periodísticos?, ¿en sus declaraciones públicas, siempre comprometidas y apasionadas? Estos y otros asuntos serán tratados por la escritora en un encuentro con sus lectoras y lectores el 10 de octubre en la Feria Internacional del Libro. Como abreboca, Brecha revisa asuntos centrales de su vasto proyecto narrativo y se detiene en su última novela publicada.

Retrato de Iván Giménez

Después de la muerte de Francisco Franco, en 1975, España vivió un período de efervescencia que promovía ideales de rebeldía y liberación. Entre manifestaciones sociales, políticas y culturales (sobre todo contraculturales, como la movida madrileña y el destape), tras décadas en las que el poder de la Iglesia sometía desde su moral sexual, un sector de la narrativa española se propuso socavar el repertorio patriarcal que tenía que ver con la mujer y el deseo. En 1978 se publica El mismo mar de todos los veranos, de Esther Tusquets (Barcelona, 1936-2012), que narra una ardiente y desinhibida historia de amor lésbico. Fue una liberación y fue un escándalo. Un año después aparece Crónica del desamor (1979), la primera novela de la joven periodista y estudiante de psicología Rosa Montero (Madr...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2080
Palabras clave:

Artículos relacionados