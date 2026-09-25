Van a creer

Primero fue difícil hablar del tema. Después vino el esfuerzo por convencer a la Justicia de investigar los crímenes que padecieron. Ahora buscan que el Estado reconozca lo que denunciaron. «Va a llegar un momento en el que las personas y el Estado crean lo que contamos», dice Ivonne Klingler, ex presa política de la dictadura uruguaya. Al comienzo de la década del 80, mientras caminaba por las calles de Montevideo, dos personas vestidas de particular la detuvieron y se la llevaron. Su familia pasó meses sin saber dónde estaba: había sido trasladada al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometida a torturas y violencia sexual. Antes del secuestro, estuvo casi una década en la clandestinidad. Había comenzado a militar siendo estudiante de Medicina, poco antes del golpe de ...