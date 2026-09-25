 Van a creer - Semanario Brecha
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Ex presas políticas presentan petición ante la cidh contra el estado uruguayo

Van a creer

Marina Zanatta
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En 2011, 28 ex presas denunciaron la violencia sexual que padecieron durante la dictadura. Quince años después, tras una investigación judicial marcada por las demoras y el fallecimiento de cuatro de las denunciantes sin que se hiciera justicia, presentaron una petición contra el Estado uruguayo ante la CIDH para que reconozca sus crímenes.

Conferencia de prensa de ex presas políticas. Marina Zanatta.

Primero fue difícil hablar del tema. Después vino el esfuerzo por convencer a la Justicia de investigar los crímenes que padecieron. Ahora buscan que el Estado reconozca lo que denunciaron. «Va a llegar un momento en el que las personas y el Estado crean lo que contamos», dice Ivonne Klingler, ex presa política de la dictadura uruguaya. Al comienzo de la década del 80, mientras caminaba por las calles de Montevideo, dos personas vestidas de particular la detuvieron y se la llevaron. Su familia pasó meses sin saber dónde estaba: había sido trasladada al centro clandestino de detención La Tablada, donde fue sometida a torturas y violencia sexual. Antes del secuestro, estuvo casi una década en la clandestinidad. Había comenzado a militar siendo estudiante de Medicina, poco antes del golpe de ...

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Publicado en: Edición 2131 Uruguay
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