Venecia, debate y gloria

El Festival Internacional de Cine de Venecia empezó el miércoles entre la expectativa y la polémica: la directora argentina Lucrecia Martel, que preside el jurado oficial, anunció que no irá a la gala de la nueva película de Roman Polanski, a raíz de la acusación de violación que pesa sobre el director polaco. Martel y el resto del jurado anunciarán el 7 de setiembre a los ganadores de una competencia que incluye al colombiano Ciro Guerra y al estadounidense Steven Soderbergh, entre otros.

“Yo no separo al hombre de la obra. La

presencia de Polanski me resultó muy incómoda. Hice una pequeña investigación

en Internet y, consultando a escritoras que han tratado estos temas, vi que la

víctima dio este caso por cerrado, no negando los hechos, sino considerando que

el señor Polanski h...