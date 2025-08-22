Versos nocturnos para nuestra destrucción – Semanario Brecha
Idea Vilariño y la dureza

Versos nocturnos para nuestra destrucción

Mathías Iguiniz
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Un 18 de agosto, pero de 1920, nacía Idea Vilariño. La dureza amarga de sus versos es una agresión necesaria de fragilidad melancólica: un sentimiento vital crepuscular en tiempos de optimismo obligatorio.

Idea Vilariño en su casa, en la década del 80. Archivo cdf, José Luis Samandú

Peter Sloterdijk dice que «allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura; allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad aparece un momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido». Idea Vilariño es una poeta combatiente en este sentido, no porque denuncie la mentira de su tiempo, sino porque se deja envenenar por ella, haciendo del cinismo una palabra hiriente y herida. Sloterdijk separa entre cínicos y quínicos. Los primeros tienen «una relación de estrategia y de táctica, de sospecha y de desinhibición, de pragmatismo e instrumentalismo, todo ello en la maniobra de un yo político que piensa en primer y último término en sí mismo». La «política de los políticos», enquistada al secreto y a la corrupción, e...

Publicado en: Cultura Edición 2074
