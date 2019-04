Victorias que se heredan, luchas que se sostienen

Como hijo de

madre militante, sindical y comprometida con la construcción de un nuevo mundo,

me vi atravesado desde mi temprana niñez por un montón de hechos y sentires

profundamente políticos, de los lindos y de los no tanto. No creo que se trate

de una casualidad, pero entre las imágenes que tengo más presentes, como

persona nacida en unos tardíos años noventa, están las vinculadas directamente

con la construcción de un relato crítico del pasado regional reciente. El

primero de esos recuerdos nítidos es la amargura de –a mis jóvenes 12 años– ver

a mi vieja desolada frente a una bandera rosada que flameaba tímidamente. No

entendí mucho entonces, pero años más tarde comprendería que en ese momento

tuve mi primer contacto directo con un hecho político vinculado con el

terrorismo de Estado ...