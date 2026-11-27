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Pero Minotauro tiene poco que ver con la crítica literaria y bastante con la creación y la escritura. Nació hace exactamente dos años en los pasillos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con la vocación de que fuera algo en torno a lo cual juntarse, algo que sirviera de herramienta no solo literaria, sino también política y de contacto humano. No es, por supuesto, la única revista literaria que nació de esa manera en los últimos años. Allí está Oro –que viene publicándose desde 2023 y es la pionera en volver al papel en el siglo XXI–, junto con la más reciente, Fuga, con tan solo un número. También está Ista, que se define como «tabloide cultural» y va por su cuarta aparición, o la publicación asociada a estudiantes de Artes y Humanidades Cada Tanto Aullar, que ha publicado su segundo número. En medio, Berrinche, de Emilia Grisoni y Sofía de Barbieri, que va por su tercer número.

Lo que parecen decir estas revistas es que falta algo en el espacio cultural, que hay una parte de la conversación necesaria que no se está dando, quizás que hay un agujero editorial, tal vez que hay voces que no encuentran su lugar en el lugar que ya existe. ¿Pero por qué revistas en papel?

Seguramente porque hay demasiado de lo otro. Demasiada pantalla, virtualidad, inmediatez. Demasiada rapidez, proliferación, estímulos, datos. Demasiada separación entre gente que debería estar más junta, o que querría estarlo. Y también una necesidad de conectar: manos con papel, gente con gente; de crear cosas que se pueden tocar, cosas que tienen volumen, que son suaves o ásperas, frías o calientes, grandes o pequeñas, livianas o pesadas. Cosas que estén indudablemente presentes, que son reales y no se van a ir.

Mauro Solé y Santiago Macedo son dos de los integrantes del colectivo que publica Minotauro, revista trimestral que en unos pocos días presentará su número 8 con un evento festivo –lecturas, banda en vivo, baile– en la Ciudad Vieja. Un encuentro al que, muy en consonancia con el nombre de la revista, llaman Laberinto y cuyas ganancias se aplican a financiar el siguiente número de la revista, que verá la luz en el mes de marzo. Y es que Minotauro tira 400 ejemplares, una cifra nada menor para el mercado uruguayo, ejemplares que se venden a un precio muy razonable.

«El número 8 tendrá como eje al estudiante latinoamericano. Desde este enfoque, apostamos por una edición que reúna diversas experiencias y memorias en torno a lo que esta figura representa. Para ello, hemos invitado a ocho escritores de distintos países de América Latina a participar con la publicación de un texto inédito. Entre ellos, se encuentran Gustavo Espinosa –uruguayo reconocido por sus novelas Las arañas de Marte y Carlota podrida–, Barbara March, de Cuba, que ha sido publicada previamente en varias antologías, y Jhemy Tineo Mulatillo, peruano cuya novela Los restos de la piel fue finalista del Premio Clarín 2024. Además de estos autores, incorporamos desde Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y México otras voces menos conocidas, pero igualmente valiosas, y, en su conjunto, entendemos que estos ocho textos han configurado una imagen viva de la experiencia compartida por los estudiantes.»

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Si al inicio señalábamos la inspiración latinoamericanista de Rama, no es menor el influjo que tiene sobre la publicación la literatura de Roberto Bolaño o la de Julio Cortázar, considerando que el nombre de la revista deriva de la lectura de Los reyes. «Al momento de poner un nombre surgió la figura del minotauro, este ser marginal, monstruoso, esta parte nuestra que ocultamos al mundo, lo que no dejamos ver. Desde un principio nos planteamos, además, que sacar una revista no era suficiente, que queríamos tomar esto como un proyecto cultural más amplio, y así fue que se creó, además, un club de lectura, un laboratorio de escritura, algunos eventos orientados a crear una comunidad y un espacio de contención que valorara la amistad y los vínculos», relata Mauro. Al grupo lo integran, en la actualidad, 12 estudiantes, pero ya no son solo de la facultad de Humanidades, sino que se ha sumado gente de Ciencias Sociales, estudiantes de cine y de Relaciones Internacionales, y está muy presente la idea de que se trata de un espacio de militancia cultural. Es por ello que ponen el acento no solo en el espacio de la revista, sino también en el de los clubes de lectura y en los vínculos de amistad que se crean; una lectura amical en el café en la que la literatura se vive y el libro se desacraliza. «Por eso uno de esos clubes se llama el Club de las Novelas de Detectives, como referencia a Bolaño», dice Mauro, «porque son novelas de ese estilo, novelas de la nocturnidad, de la bohemia, no sé, de la vida y el arte conjugándose». ¿Y cuáles son esos libros «del estilo Bolaño»? «Los de Lemebel, La más recóndita memoria de los hombres, Poeta chileno, por ejemplo.» La convocatoria a este club de lectura aclara que de lo que se trata es «mediante cerveza, cigarrillos y más, comentar un libro por sesión, en un ambiente que tratará de evocar el café Quito de Los detectives salvajes». Los cupos son de 15 personas y los encuentros son el primero o el segundo sábado de cada mes en el bar Andorra.

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Si de revistas literarias sostenidas a pulmón se trata, la periodicidad no suele ser su fuerte. No es el caso de Minotauro, que ha salido con extrema puntualidad a lo largo de estos dos años. Sin embargo, ello no ha atentado contra el contenido, señala Santiago: «Lo que mueve la revista y hace que siga es la convicción de no publicar por publicar. Por eso para cada número es muy importante encontrar un tema que nos importe e interpele y que creamos que también interesará al público. Lo normal es que cada número lo armemos en esos tres meses que transcurren entre uno y otro, pero en el caso particular del número 8 nos llevó todo el año porque implicó conseguir textos de autores fuera de fronteras en torno a la idea del estudiante latinoamericano, con todo lo que implica. Entonces, van a encontrar textos de memorias, textos sobre los procesos dictatoriales, sobre la identidad, sobre las crisis económicas y también la obra de los poetas mártires.»

¿Cuando creíamos que la rebeldía y la búsqueda de la verdad y la belleza habían terminado las encontramos en la literatura, en una revista, en una reunión de amigos? ¿Dónde, si no?