Viejas mañas

«Cada vez que voy a mi tercer trabajo, una compañera me pregunta: “¿Cómo está el IAVA [Instituto Alfredo Vásquez Acevedo]?” Y yo quisiera decirle algún día algo así como: “Tranqui, de a poquito vamos repuntando un año difícil ...", pero no me sale. La realidad no me deja.»

Así escribió en su muro de Facebook una profesora de ese liceo la tarde del miércoles 1. Ha sido un año difícil para la institución. Comenzó con el sumario al director por negarse a desalojar a los estudiantes del salón del gremio, que las autoridades decían que necesitaban para hacer una reforma cuyo fin –aseguraban– involucraba construir una rampa para aportar accesibilidad al edificio; siguió con la intervención del liceo, el desalojo del salón del gremio, las ocupaciones estudiantiles y docentes, las reiteradas v...