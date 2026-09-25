Violencias de entrecasa

Su escritura se desarrolló tanto en narrativa como en dramaturgia, creando un estilo único no solo por su trabajo con el lenguaje, sino también por la exploración de un universo íntimo que se estableció como derrotero de lo político. Pensar sobre su escritura equivale a reflexionar sobre el papel fundamental que tienen la literatura y el teatro, más allá del entretenimiento y de la espectacularidad, como agente de cambio y compromiso social. Desde su génesis, o por lo menos desde la entrada en la modernización del teatro argentino, este es un arte que se ha construido mediante la exploración de historias y tipos humanos que siempre se han encontrado en la periferia. Siempre fue un teatro que salió a buscar aquello silenciado, censurado y, al mismo tiempo, marginalizado. No es casual que Ga...