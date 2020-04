Vivo de mi cuerpo

Más de seiscientas trabajadoras sexuales de todo el país pidieron una canasta alimenticia al Mides para parar la olla en tiempos de cuarentena voluntaria, cierre de whiskerías y presencia de la Policía en la esquina. Son jefas de hogar con niños a cargo y, sin trabajo, no saben cómo pagarán el alquiler. Mientras la emergencia sanitaria se profundiza, en los sectores de la economía informal quedan a la intemperie las vidas precarias.

Hace tres

semanas que no tienen clientes. Muchos, mayores de 60

años, ya no van al boliche por una copa ni por ellas. A los pocos días de que

el gobierno nacional recomendara el aislamiento físico para evitar la

propagación del coronavirus, las trabajadoras sexuales se quedaron sin

ingresos, sus hijos sin comida y posiblemente sin vivienda, por no poder pag...