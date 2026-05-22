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La historia de la construcción de Cerro Norte como gueto y los desafíos del plan Más Barrio

Volver al barrio

Salvador Neves
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

«Quien merece no pide» es un grafiti que se repite en los muros de Cerro Norte. El programa Más Barrio quizá logre saldar alguna de las múltiples deudas que el Estado tiene con la zona. Pero son varios los actores obligados a reparar la estigmatización que los vecinos han sufrido desde que el barrio nació, en el agitado 1973.

Relevamiento en Cerro Norte, durante el comienzo del programa Más Barrio en Montevideo, el 23 de abril. Presidencia, Pablo Larrosa.

«La reforma urbana empieza en Cerro Norte», tituló mordazmente Marcha, el 16 de marzo de 1973, la primera nota que publicó sobre el cerco policial instalado en torno a lo que entonces se llamaba Unidad número 3 de viviendas municipales. El complejo habitacional en construcción pretendía contar con 504 unidades agrupadas en tiras de dos pisos, extendidas sobre lo que habían sido campos de pastoreo del viejo Frigorífico Artigas, cuya planta de faena se ubicaba donde hoy está el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Ocuparían el largo rectángulo que hoy delimita por el norte la calle Porto Alegre, por el este la avenida Santín Carlos Rossi, Haití por el sur y Santa Cruz de la Sierra por el poniente. Y pasarían a ser conocidas como Los Palomares del Cerro; emparentadas en su precarieda...

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Publicado en: Edición 2113 Uruguay
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