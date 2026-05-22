Volver al barrio

«La reforma urbana empieza en Cerro Norte», tituló mordazmente Marcha, el 16 de marzo de 1973, la primera nota que publicó sobre el cerco policial instalado en torno a lo que entonces se llamaba Unidad número 3 de viviendas municipales. El complejo habitacional en construcción pretendía contar con 504 unidades agrupadas en tiras de dos pisos, extendidas sobre lo que habían sido campos de pastoreo del viejo Frigorífico Artigas, cuya planta de faena se ubicaba donde hoy está el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Ocuparían el largo rectángulo que hoy delimita por el norte la calle Porto Alegre, por el este la avenida Santín Carlos Rossi, Haití por el sur y Santa Cruz de la Sierra por el poniente. Y pasarían a ser conocidas como Los Palomares del Cerro; emparentadas en su precarieda...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate