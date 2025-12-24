Volver sobre nuestros pasos

Ni bien arrancó 2025 nos enteramos de la estafa privada más grande de nuestra historia, así que para transportarnos a enero incluimos un perfil de Pablo Carrasco, el self-made man que –cara visible de Conexión Ganadera– engañó a tantos. El artículo, escrito por Mauricio Pérez, se completa en la sección de este anuario destinada a junio con la crónica de Cecilia Osorio y las fotos de Magdalena Gutiérrez sobre el lugar que ocupó en Florida el «gran marido y abuelo, el religioso y caritativo» Gustavo Basso, antes de que su imagen cayera en desgracia y sus acciones cobraran otro sentido.

Volvamos al comienzo del año: un tema central en los días finales del gobierno de coalición fue el proyecto Neptuno. Luis Lacalle Pou firmó el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo poco antes de dejar la Presidencia, pero la movilización social y las advertencias desde la academia lograron que, una vez que entró en funciones el gobierno de Yamandú Orsi, esa adjudicación se revirtiera. Neptuno sirvió, así, para poner en discusión la importancia ecosistémica de la cuenca del río Santa Lucía, algo a lo que Brecha viene dando relevancia desde hace más de una década y volvió a dársela en febrero, con una entrevista a Marcel Achkar de Mariana Contreras.

La cobertura de los temas ambientales tiene una larga tradición en el semanario y el asunto más preocupante ocurrido en 2025 es la autorización ambiental para la exploración sísmica; ya en julio le dedicábamos una tapa basada en una investigación de Rosario Touriño que ahora, en este repaso, no podemos dejar de retomar. También los temas relacionados con los derechos humanos son clásicos de la agenda informativa de Brecha: a medio camino entre la crónica y la entrevista, destacamos la cobertura del desalojo del asentamiento Santa María Eugenia (de Salvador Neves y con fotos de Héctor Piastri), un perfil de María Bellizzi (de Luciano Costabel), la recorrida por los módulos más hostiles del ex-Comcar (de Abril Mederos y Betania Núñez, con fotos de Magdalena Gutiérrez) y una contratapa sobre violencia vicaria (de Andrea Tuana). En Mundo fueron hitos de la defensa de los derechos humanos el proceso iniciado a México por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (sobre el que escribió Eliana Gilet) y los diez años del Ni Una Menos en Argentina (por Azul Cordo).

En el ámbito internacional se consignan en este anuario un análisis sobre la impronta de China y Estados Unidos (a través de una nota de Raúl Zibechi) y el avance de las extremas derechas como tema transversal: Donald Trump fue objeto de numerosas notas y rescatamos aquí una de Carlos Fazio; también lo fue Javier Milei y, en ese sentido, incluimos la mirada de Gustavo Espinosa. Casi un solo respiro tuvimos en noviembre con la victoria de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sobre la que escribió Daniel Gatti.

Si hay que destacar un tema que tuvo un particular cruce de las secciones Uruguay, Mundo y Cultura, ese fue el genocidio en Palestina, relevancia de la que es reflejo la cantidad de notas que elegimos republicar: frente a las primeras declaraciones de Orsi reaccionó Florencia Salgueiro con su «Tremendo, ¿no?»; María Landi advirtió la poca solidez en la postura de Occidente frente al reconocimiento del Estado Palestino; Damián López López disparó una estremecedora crónica sobre los asesinatos; Álvaro Carballo reflexionó sobre las presiones para excluir, o incluir, su mención en el Carnaval. Hubo también claras vinculaciones entre lo local y lo global en la visita del ex primer ministro británico Tony Blair; sobre sus implicancias dio extenso contexto Francisco Claramunt y la foto, que entonces fue tapa del semanario y capta el acercamiento entre Blair y Orsi, es de Mauricio Zina.

Este año Uruguay fue portada de los principales medios internacionales en mayo ante el fallecimiento de José Mujica –retomamos una crónica sobre su funeral de Sofi Richero con fotorreportaje de Magdalena Gutiérrez, Gonzalo Gómez Gaggero y Héctor Piastri– y en octubre por la aprobación de la ley de muerte digna, que tardó, pero nos convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia; al respecto, incluimos una contratapa de Álvaro Díaz Berenguer. Cuando de medios propios se trata, no puede ser soslayado el cierre de M24 –con las consabidas responsabilidades que en el tema recaen sobre la principal fuerza del Frente Amplio–, que en este repaso aparece representado a través de un texto de Víctor H. Abelando.

Brecha dedicó, además, especial atención a la discusión promovida por el PIT-CNT sobre la necesidad de gravar al 1 por ciento más rico de la población; a manera testimonial de las diversas formas en las que el semanario se involucró en este asunto consignamos una contratapa de Samuel Blixen, que retoma un análisis en clave histórica del ranking de las 100 empresas con mayor patrimonio, otra de las publicaciones que hicimos este año.

De la sección Cultura quisimos destacar debates, autores y trayectorias: la publicación del último –y maravilloso– libro de Fernanda Trías en la pluma de Alicia Torres; una crítica a El Eternauta de Netflix, por María José Santacreu; un acercamiento al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura, en manos de Martín Bentancor. En el mundo artístico fue un año de muchas pérdidas, algunas muy cercanas y a las que dedicamos merecidos obituarios, pero aquí retomamos solo dos: la despedida a Ernesto Vila (por Pablo Thiago Rocca) y la de Ozzy Osbourne (por Joaquín Moreira).

Al final, una concatenación caprichosa: en las profundidades, con texto de Guillermo Lamolle, el suceso en torno a la expedición Uruguay Sub-200; por los aires, los vuelos a Uruguay de Beto Louco y su familia, uno de los cabecillas del Primer Comando de la Capital.

Quisimos representar los temas más importantes, las mejores notas publicadas, nuestros autores más frecuentes. Dedicamos 48 páginas a 30 notas y, aun así, hubiéramos incluido muchas otras. Fue este un año claramente vertiginoso. El próximo prometemos recibirlo con aire y luz, esta vez con un número enteramente dedicado a crónicas, ensayos y fotografías. Hasta el año que viene.