Y el olor a tierra

A las 06.14.32, la red neuronal calcula una probabilidad del 91,4 por ciento de despertar espontáneo en los siguientes 8 minutos e inicia la secuencia de transición. Las persianas electrocrómicas del dormitorio ejecutan una apertura de opacidad gradual: de un O por ciento a un 34 por ciento de transmisión lumínica en 6 minutos, simulando la curva de iluminación de un amanecer de latitud 34 grados sur en el solsticio de verano. Una voz sintética de modulación suave emite el saludo: «Buenos días. Hoy es 4 de agosto de 2026». En la cocina, que el ocupante tardará aún 11 minutos en alcanzar según el promedio histórico de las rutinas matutinas, la cafetera ha comenzado su ciclo de precalentamiento a las 06.17.00. La temperatura del agua en el circuito de extracción alcanzará 93,5 grados Celsius...
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